"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию

Сопонару сообщила о выходе капсульной коллекции с дизайнером Мариной Журавель.
Для промо-ролика актриса выбрала свободную модель платья с завышенной линией талии. Образ она дополнила босоножками на каблуках, а в руке держала бокал шампанского.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ух ты, ляля", – прокомментировал подписчик andreisofiiskii.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.