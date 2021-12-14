"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию

Сопонару сообщила о выходе капсульной коллекции с дизайнером Мариной Журавель.

Для промо-ролика актриса выбрала свободную модель платья с завышенной линией талии. Образ она дополнила босоножками на каблуках, а в руке держала бокал шампанского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARINA ZHURAVEL (@marinazhuravelrtw)

"Ух ты, ляля", – прокомментировал подписчик andreisofiiskii.