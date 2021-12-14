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14 декабря, 2021
 
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"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию

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Сопонару выпустила капсульную коллекцию одежды
Сопонару выпустила капсульную коллекцию одежды
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Instagram 13 декабря опубликовала ролик, в котором предстала в белом мини-платье.

Сопонару сообщила о выходе капсульной коллекции с дизайнером Мариной Журавель.

Для промо-ролика актриса выбрала свободную модель платья с завышенной линией талии. Образ она дополнила босоножками на каблуках, а в руке держала бокал шампанского.

"Ух ты, ляля", – прокомментировал подписчик andreisofiiskii.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: платье, мода и красота, студия Квартал 95, актриса, дизайнер, Женский Квартал, Ирина Сопонару, Лига смеха, каблуки
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