"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото

"В мою коллекцию закатов. С площади Венеции – сказочный пейзаж", – написала она.
Телеведущая позировала в свитере лососевого цвета и спущенной с плеч черной куртке. Она облокотилась на ограждение, прогнувшись в спине.
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"Божечки-кошечки, как красиво", – прокомментировала подписчица sheremetova313.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
В Иттаии Осадчая отдыхает с мужем, коллегой Юрием Горбуновым. Они в браке с 2017 года. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.