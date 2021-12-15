"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото

"В мою коллекцию закатов. С площади Венеции – сказочный пейзаж", – написала она.

Телеведущая позировала в свитере лососевого цвета и спущенной с плеч черной куртке. Она облокотилась на ограждение, прогнувшись в спине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Божечки-кошечки, как красиво", – прокомментировала подписчица sheremetova313.