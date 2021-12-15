Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
Новости

"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото

Осадчая: В мою коллекцию закатов
Осадчая: В мою коллекцию закатов
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 14 декабря на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, сделанных в Венеции.

"В мою коллекцию закатов. С площади Венеции – сказочный пейзаж", – написала она.

Телеведущая позировала в свитере лососевого цвета и спущенной с плеч черной куртке. Она облокотилась на ограждение, прогнувшись в спине.

"Божечки-кошечки, как красиво", – прокомментировала подписчица sheremetova313.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

В Иттаии Осадчая отдыхает с мужем, коллегой Юрием Горбуновым. Они в браке с 2017 года. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: Венеция, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, отдых, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Юлии Владимировны сегодня новый look". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"У Юлии Владимировны сегодня новый look". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену
"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". Волочкова ужаснула сеть снимком с Прохором Шаляпиным
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". Волочкова ужаснула сеть снимком с Прохором Шаляпиным
"Ух, станочек огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS