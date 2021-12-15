"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга

"Доброе утро! До Нового года осталось всего две недели. Елку уже нарядили? Квартиру украсили? У вас вообще есть ощущение приближающегося праздника, новогоднего настроения и каникул впереди или нет?" – спросила она.
На фото Бадоева запечатлена в объятиях мужа. Также она показала художественную галерею Vaszary Galéria в венгерском городе Балатонфюреде и композицию из пряничных домиков.
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"Обожаю смотреть, как на вас смотрит муж!" – призналась подписчица happy_tanya_goncharova.
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время телеведущая вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственных передач "Другая жизнь", которая выходит на украинском канале "Интер" и "Жизнь других" на российском "Первом канале".