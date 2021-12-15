"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга

Бадоева: У вас есть ощущение приближающегося праздника? Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Доброе утро! До Нового года осталось всего две недели. Елку уже нарядили? Квартиру украсили? У вас вообще есть ощущение приближающегося праздника, новогоднего настроения и каникул впереди или нет?" – спросила она.

На фото Бадоева запечатлена в объятиях мужа. Также она показала художественную галерею Vaszary Galéria в венгерском городе Балатонфюреде и композицию из пряничных домиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Обожаю смотреть, как на вас смотрит муж!" – призналась подписчица happy_tanya_goncharova.