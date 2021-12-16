"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом

"Дорогие подписчики и просто гости моей странички! В предновогоднее время по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям!" – написала она.

Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам и рассказать бесплатно об их бизнесе или сделать распаковку продукта у себя на странице.

"Ваша Снегурочка Ле!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Лесюня, нижнее декольте – зачет", – прокомментировал подписчик romanu.shevchuku.

"Леся-кошка", – написала alla.ershova27.