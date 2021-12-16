"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом

"Дорогие подписчики и просто гости моей странички! В предновогоднее время по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям!" – написала она.
Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам и рассказать бесплатно об их бизнесе или сделать распаковку продукта у себя на странице.
"Ваша Снегурочка Ле!" – написала она.
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"Лесюня, нижнее декольте – зачет", – прокомментировал подписчик romanu.shevchuku.
"Леся-кошка", – написала alla.ershova27.
19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".