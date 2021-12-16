"Сладенькая". Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде

"Хочется сказать это каждой девушке: "Ты красива. Красива, когда принимаешь себя. Красива, когда заботишься о себе и выбираешь то, что для тебя лучше. Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “Со мной так нельзя” и когда говоришь "Да” тому, что делает тебя счастливой", –- написала она.

Также певица добавила "Ты красива, когда излучаешь добро. И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Сладенькая", – прокомментировал подписчик viktor_sinkevich_444.