"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа

Мейхер: Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день Фото: nadyameiher / Instagram

"Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие "чемоданы" с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни. А ведь даже качества характера человека могут мешать быть собой. Жесткие программы из прошлого; карма, семья или ее отсутствие", – написала она.

Мейхер подчеркнула, что на человеке висит большое количество установок, и нужно различать "свое" и навязанное.

"Что же делать? Узнавать себя! Следить за собой! Анализировать себя! Благо, есть много возможностей узнать и себя, и о себе, и о своем предназначении. Главное – искать!" – отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Красивучее лицо", – прокомментировала подписчица _cap1_america_.