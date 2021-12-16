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16 декабря, 2021
 
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"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа

Мейхер: Быть собой это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день
Мейхер: Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день
Фото: nadyameiher / Instagram

39-летняя украинская певица и актриса Надежда Мейхер на своей странице в Instagram 16 декабря показала снимок, для которого позировала без видимой косметики на лице.

"Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие "чемоданы" с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни. А ведь даже качества характера человека могут мешать быть собой. Жесткие программы из прошлого; карма, семья или ее отсутствие", – написала она.

Мейхер подчеркнула, что на человеке висит большое количество установок, и нужно различать "свое" и навязанное.

"Что же делать? Узнавать себя! Следить за собой! Анализировать себя! Благо, есть много возможностей узнать и себя, и о себе, и о своем предназначении. Главное – искать!" – отметила певица.

"Красивучее лицо", – прокомментировала подписчица _cap1_america_.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, актриса, певица, макияж, косметика
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