"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа

"Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие "чемоданы" с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни. А ведь даже качества характера человека могут мешать быть собой. Жесткие программы из прошлого; карма, семья или ее отсутствие", – написала она.
Мейхер подчеркнула, что на человеке висит большое количество установок, и нужно различать "свое" и навязанное.
"Что же делать? Узнавать себя! Следить за собой! Анализировать себя! Благо, есть много возможностей узнать и себя, и о себе, и о своем предназначении. Главное – искать!" – отметила певица.
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"Красивучее лицо", – прокомментировала подписчица _cap1_america_.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.