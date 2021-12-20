"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность

"Моя леди Милфорд", – написала она.
Ребрик в прыжке показала растяжку. Актриса предстала в красном костюме с пышной юбкой и топом. В ролике она засветила промежность в трусах.
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"Какая вы активная, красивая, жизнелюбивая, яркая женщина. Вы все успеваете, просто огонь! Женщина-зажигалочка", – прокомментировала подписчица galinaakovleva781.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".