"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность

"Моя леди Милфорд", – написала она.

Ребрик в прыжке показала растяжку. Актриса предстала в красном костюме с пышной юбкой и топом. В ролике она засветила промежность в трусах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Какая вы активная, красивая, жизнелюбивая, яркая женщина. Вы все успеваете, просто огонь! Женщина-зажигалочка", – прокомментировала подписчица galinaakovleva781.