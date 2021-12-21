"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед

"Влетела в новую неделю", – написала она.

Семенович появилась в кадре в платье с огромным декольте. Во время падения она приземлилась на пышную грудь.

"Я думала, вы реально упали", – призналась подписчица aniuta.gorina.

"На свои арбузы упала", – отметила lapotj.

"Да твою же вульгарщину, мать", – прокомментировал vovan434.

"Булочки. М-м-м", – написал _thnurk_.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.