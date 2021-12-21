  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил

По словам музыканта, он, находясь несколько месяцев в США для написания альбома, обходился без женщин.

"Как я несколько месяцев прожил без женщин? Дрочил", – отметил он.

Как отметил музыкант, когда уставала правая рука, он переходил на левую.

"Когда уставала левая, переходили на правую", – объяснил он.

Полную текстовую версию интервью Дмитрия Гордона с Иваном Дорном можно прочитать здесь

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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