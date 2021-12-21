"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в шпагате покружилась над головой у мужчины

Волочкова: На самом деле, я боюсь высоты Фото: volochkova_art / Instagram

"На самом деле, я боюсь высоты. И голова там во вращении на этой высоте кружится не от успеха", – написала она.

В ролике балерина показала поперечный шпагат, находясь в клетке, прикрепленной к потолку. Ее повращал мужчина, находящийся на сцене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Как же это не эстетично выглядит", – прокомментировала подписчица n.brizhan.

"Ты вареник хоть бы прикрыла, а то ноги раздвинула", – написал zayichenkooleg.