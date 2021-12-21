"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро

В подписи к снимку говорится, что Тина Кароль будет гостьей концерта "Вечернего квартала", который покажут 31 декабря в 20.00 на телеканале "1+1".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

''Прелесть", – прокомментировал подписчик yakovlevandrei2016.