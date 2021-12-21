"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой

"Новогодняя атмосфера, невероятные люди рядом и шикарный наряд, в котором чувствуешь себя волшебно и восхитительно. С нетерпением ждем Новый 2022 год вместе с телеканалом "Тет", – написала она.

В ролике актрисы предстали в платьях с глубокими декольте. Они попрыгали перед камерой, держа в руках бенгальские огни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Ого! Огонь", – прокомментировал подписчик odnorog.viktor.

"Очень крутые девушки", – отметил bogdan11051105.