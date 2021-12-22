"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке

"Театр теней. Интересная интерпретация моего номера "Золотая клетка". Там в этих прутиках надо еще разобраться, за какой схватиться. Чтобы не провалиться пуантом в этот крестик на дне клетки. Я верю, у многих получилось бы. Люди, я так устала! Готовлюсь к каждому выходу на сцену очень серьезно, не жалея сил на физический труд. Но чувство юмора мне присуще всегда!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Курица на гриле, как в Стамбуле в уличных кафе", – прокомментировала подписчица _svet_y_.

"Это уже не попугай, а страус", – заявила sus_z028.

"Какой кошмар! Неужели это кому-то нравится? Эти клешни!" – написала katerinabariatinskaia.