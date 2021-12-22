"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте

Саливанчук: Анны и Анечки, поздравляю нас с вами с Днем святой Анны Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Актриса позировала в черном платье с большим декольте и шляпе.

"Анны и Анечки, поздравляю нас с вами с Днем святой Анны. Пусть наш ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает и дает крылья, чтобы лететь к своим мечтам", – написала она.

Саливанчук призналась, что с самого детства этот праздник для нее – как второй день рождения.

"Более того, именно 22 декабря я действительно праздновала свой день рождения, так как летом все мои друзья были на каникулах и не могли прийти в гости. День Анны очень особенный и важный для меня", – отметила актриса.

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