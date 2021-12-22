"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте

Актриса позировала в черном платье с большим декольте и шляпе.
"Анны и Анечки, поздравляю нас с вами с Днем святой Анны. Пусть наш ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает и дает крылья, чтобы лететь к своим мечтам", – написала она.
Саливанчук призналась, что с самого детства этот праздник для нее – как второй день рождения.
"Более того, именно 22 декабря я действительно праздновала свой день рождения, так как летом все мои друзья были на каникулах и не могли прийти в гости. День Анны очень особенный и важный для меня", – отметила актриса.
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Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.