Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
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"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье

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Огневич: Обнимайте близких из самой глубины своего сердца
Огневич: Обнимайте близких из самой глубины своего сердца
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ Злата Огневич 21 декабря опубликовала в Instagram снимки новой фотосессии.

Певица снялась в вишневом платье из прозрачной ткани. Она позировала стоя и сидя на полу, на красном фоне.

"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. Как часто при общении с близкими и друзьями Вы реально интересуетесь состоянием их душевного настроя?" – спросила она.

Огневич отметила, что у каждого свой уровень эмпатии и люди очень разные.
Она добавила, что, если искренне слышать то, что говорит собеседник, можно помочь ему, облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и необходимой поддержкой.

"Обнимайте близких из самой глубины своего сердца", – призвала певица.

"Шикарная женщина", – прокомментировал подписчик vitalikkocar2003.

"Lady in Red. Ты прекрасна, как бутон розы", – написал gennadiy0804.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Она выбирала одного мужчину из 25 участников проекта. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Теги: платье, фигура, Злата Огневич, фотосессия, женщины, певица, Холостячка
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