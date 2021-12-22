"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье

Певица снялась в вишневом платье из прозрачной ткани. Она позировала стоя и сидя на полу, на красном фоне.

"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. Как часто при общении с близкими и друзьями Вы реально интересуетесь состоянием их душевного настроя?" – спросила она.

Огневич отметила, что у каждого свой уровень эмпатии и люди очень разные.

Она добавила, что, если искренне слышать то, что говорит собеседник, можно помочь ему, облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и необходимой поддержкой.

"Обнимайте близких из самой глубины своего сердца", – призвала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Шикарная женщина", – прокомментировал подписчик vitalikkocar2003.

"Lady in Red. Ты прекрасна, как бутон розы", – написал gennadiy0804.