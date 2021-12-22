"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье

Певица снялась в вишневом платье из прозрачной ткани. Она позировала стоя и сидя на полу, на красном фоне.
"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. Как часто при общении с близкими и друзьями Вы реально интересуетесь состоянием их душевного настроя?" – спросила она.
Огневич отметила, что у каждого свой уровень эмпатии и люди очень разные.
Она добавила, что, если искренне слышать то, что говорит собеседник, можно помочь ему, облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и необходимой поддержкой.
"Обнимайте близких из самой глубины своего сердца", – призвала певица.
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"Шикарная женщина", – прокомментировал подписчик vitalikkocar2003.
"Lady in Red. Ты прекрасна, как бутон розы", – написал gennadiy0804.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Она выбирала одного мужчину из 25 участников проекта. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.