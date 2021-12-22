"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже

Телеведущая позировала в красном раздельном купальнике с сеткой в области декольте, под которой засветила голую грудь.
"А что насчет пляжа и песка в нашем отеле? На этой фотографии видно все! И цвет песка, и чистоту пляжа. Сзади видите линию буйков? Ею очерчено место для купания. Довольно большой отрезок моря! Там нет кораллов, только песочек! Во всех остальных частях пляжа кораллы и рыбки. Там можно купаться с маской и ластами", – написала она.
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"Спасательница Малибу", – прокомментировал пост подписчик valerevich_39
21 декабря Анфисе Чеховой исполнилось 44 года. Известность ей принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.