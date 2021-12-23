Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
Новости

"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук рассказала, что нужно сделать зимой
Саливанчук рассказала, что нужно сделать зимой
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 23 декабря опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена лежащей в ванне в нижнем белье и без него.

"Наткнулась я как-то на интересный список "Что ты обязан сделать зимой", – написала она и перечислила пункты.

Среди них: сходить на каток, слепить снеговика, нарядить елку, приготовить глинтвейн, украсить жилье, покататься на сноуборде, пересмотреть "Один дома", поиграть в снежки, покататься на санках, посетить рождественскую ярмарку, прогуляться по зимнему лесу с какао.

"Список вдохновляет поехать на выходных гулять в лес или парк с детьми", – отметила актриса.

"Прямо "мисс Playboy", – прокомментировал подписчик kostiapriimak.

"Вау! Секси-девочка", – написала lena.k.s.u.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: студия Квартал 95, актриса, ню-фото, грудь, белье, Анна Саливанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
Дмитрий ГОРДОН
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS