"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне

"Наткнулась я как-то на интересный список "Что ты обязан сделать зимой", – написала она и перечислила пункты.

Среди них: сходить на каток, слепить снеговика, нарядить елку, приготовить глинтвейн, украсить жилье, покататься на сноуборде, пересмотреть "Один дома", поиграть в снежки, покататься на санках, посетить рождественскую ярмарку, прогуляться по зимнему лесу с какао.

"Список вдохновляет поехать на выходных гулять в лес или парк с детьми", – отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Прямо "мисс Playboy", – прокомментировал подписчик kostiapriimak.

"Вау! Секси-девочка", – написала lena.k.s.u.