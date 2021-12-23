"Кастинг в "Бразерс"?", "Более вульгарного одеяния не бывает". Волочкова шокировала сеть снимком со своими адвокатами

Балерина позировала, стоя между ними в черном сильно облегающем костюме с огромным декольте.

Она рассказала, что 22 декабря состоялось судебное заседание по ее спору с Большим театром, от которого она требует признать свой официальный стаж работы.

"Вчера я станцевала. Не скрою, очень устала. Подготовка выжала все силы. Но [в суде] я побывала на более смешном представлении", – рассказала она.

Балерина заявила, что представитель Большого театра предоставил в качестве документа ее посты в Instagram, чем рассмешил судью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Фолловеры балерины прокомментировали ее фото.

"Кастинг в [порностудии] "Бразерс"?" – спросила подписчица vitavita381.

"Более вульгарного одеяния не бывает, наверное", – написала nataliazherikhova5463.