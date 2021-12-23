Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Кастинг в "Бразерс"?", "Более вульгарного одеяния не бывает". Волочкова шокировала сеть снимком со своими адвокатами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова: Я побывала на смешном представлении
Волочкова: Я побывала на смешном представлении
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 23 декабря в Instagram поделилась снимком с двумя мужчинами – своими адвокатами Евгением Корчаго и Тимуром Баязитовым.

Балерина позировала, стоя между ними в черном сильно облегающем костюме с огромным декольте.

Она рассказала, что 22 декабря состоялось судебное заседание по ее спору с Большим театром, от которого она требует признать свой официальный стаж работы.

"Вчера я станцевала. Не скрою, очень устала. Подготовка выжала все силы. Но [в суде] я побывала на более смешном представлении", – рассказала она.

Балерина заявила, что представитель Большого театра предоставил в качестве документа ее посты в Instagram, чем рассмешил судью.

Фолловеры балерины прокомментировали ее фото.

"Кастинг в [порностудии] "Бразерс"?" – спросила подписчица vitavita381.

"Более вульгарного одеяния не бывает, наверное", – написала nataliazherikhova5463.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, адвокат, увольнение, балерина, фото, порно, шпагат, заседание, мужчины, декольте
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