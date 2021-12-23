"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги

На снимке певица запечатлена сидящей в кресле, а возле нее – три человека – стилисты и визажисты.

"Мы всегда боимся жить, как мы хотим! Мы боимся, что нас осудит общество, и начинаем жить как все. Ну, чтобы не выделяться. Всю жизнь думаем и стесняемся, что скажут соседи или родственники. Мы так легко за этим страхом теряем свои желания, себя и свое предназначение!" – написала она.

Семенович заявила, что только смелые люди могут быть счастливы и истинно проживать свою жизнь – не из состояния страха, а из состояния "хочу".

"Я часто сталкиваюсь с недопониманием общества, но зато я четко знаю, чего я хочу! Может, я недопонята, но зато я живу в кайф. Сначала мне было сложно, а сейчас я научилась получать удовольствие даже от сплетен про себя! Теперь они меня веселят", – призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Анюта, вы как богиня среди слуг", – прокомментировала подписчица dikih94.