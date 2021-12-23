"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком

Певица позировала на кухне и рассказала, как начинается ее день.

"Проснуться перед рассветом. Вокруг еще темно. И так тихо-тихо. Сладко потянуться, зажечь свет в гостиной. Там елочка, камин, гирлянды. Такое ощущение праздника сразу. Из-за угла появляется сонная Мими. Ставлю чайник. Чуть приоткрываю окно, чтобы выглянуть на улицу, – не выпало ли больше снега за ночь. Запах мороза. Зимы. Приближающихся праздников. Волшебства. Щелчок – чайник закипел. Четверг. Утро. Начинается новый день. Пусть он будет хорошим", – написала она.

"Сексуально. Класс", – прокомментировал подписчик s_zhuzeev.

Контекст:

Мими, которую упомянула певица в посте, это ее собака.

Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.