"Ох, какие губки", "Надя тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото

"Раз, два, три, четыре, пять. "Голос країни", я иду искать!" – написала она.
На первом снимке певица запечатлена в футболке и широких джинсах, на втором крупным планом видно ее лицо.
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"Ох, какие губки", – прокомментировал подписчик miroslavmatrofailo.
"Надя тебе не холодно? А то что-то ты разделась, а не оделась", – написала hande_nadya.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Съемки нового сезона шоу "Голос країни" стартовали 20 декабря, дата премьеры пока не названа. Тренерами нового сезона стали певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап.