"Ох, какие губки", "Надя тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото

Дорофеева: Раз, два, три, четыре, пять. "Голос країни", я иду искать! Фото: vladimirdantes / Instagram

"Раз, два, три, четыре, пять. "Голос країни", я иду искать!" – написала она.

На первом снимке певица запечатлена в футболке и широких джинсах, на втором крупным планом видно ее лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Ох, какие губки", – прокомментировал подписчик miroslavmatrofailo.

"Надя тебе не холодно? А то что-то ты разделась, а не оделась", – написала hande_nadya.