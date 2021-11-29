  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна" Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Для Поляковой участие в шоу в качестве тренера станет дебютом. Вакарчук, Потап и Дорофеева уже принимали участие в шоу в разные периоды.

Ведущими нового сезона стали супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

"Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты", – отмечается на странице проекта в Instagram.

Дата премьеры нового сезона пока что не называется.

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