  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"

Для Поляковой участие в шоу в качестве тренера станет дебютом. Вакарчук, Потап и Дорофеева уже принимали участие в шоу в разные периоды.
Ведущими нового сезона стали супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
"Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты", – отмечается на странице проекта в Instagram.
Дата премьеры нового сезона пока что не называется.
Предыдущий сезон шоу "Голос країни" завершился весной 2021 года. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, певцы Олег Винник и Monatik. Победителем шоу стал подопечный Дорофеевой Сергей Лазановский.
После объявления победителя Тина Кароль заявила, что это был "крайний сезон" с ее участием и она намерена передать свое место тренера финалистке шоу "Танцы со звездами" (2020) на этом канале, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной.
Санина, комментируя слова Тины Кароль, отметила, что на тот момент продюсеры шоу не делали ей соответствующее предложение.