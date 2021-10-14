Победительница "Голосу країни 9" Оксана Муха рассказала, почему не живет в полученной за победу в проекте квартире

"Во Львове я только закончила строить свой частный дом, только закончила ремонт, и тут получила такой чудесный подарок – двухуровневую квартиру. Но я практически не бываю дома – я уже человек мира. Я дома, чтобы увидеться с ребенком, родителями, набраться энергии. Это для меня и место силы. А так как я в Киеве остаюсь на короткое время в каких-то проектах, не доходят руки до ремонта, чтобы обустроить эту квартиру", – объяснила она.
Певица отметила, что проживает в частном доме во Львове.
Муха в 2019 году победила в шоу "Голос країни". Ее тренером был молдавский певец Дан Балан. Артистка проживает во Львове, воспитывает сына Даниила. С его отцом певица рассталась.