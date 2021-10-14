Победительница "Голосу країни 9" Оксана Муха рассказала, почему не живет в полученной за победу в проекте квартире

Муха: Я практически не бываю дома – я уже человек мира Фото: mukha_oksana_official / Instagram

"Во Львове я только закончила строить свой частный дом, только закончила ремонт, и тут получила такой чудесный подарок – двухуровневую квартиру. Но я практически не бываю дома – я уже человек мира. Я дома, чтобы увидеться с ребенком, родителями, набраться энергии. Это для меня и место силы. А так как я в Киеве остаюсь на короткое время в каких-то проектах, не доходят руки до ремонта, чтобы обустроить эту квартиру", – объяснила она.

Певица отметила, что проживает в частном доме во Львове.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube