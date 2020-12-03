"Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Украинская певица, победительница "Голосу країни 9" Оксана Муха на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Не забувай мене". "Я долго ждала эту песню! Она откликнулась во мне. Моя, обо мне и для меня. Надеюсь, несколько "новая Муха" зазвучит в ваших сердцах", – презентовала ролик в Instagram артистка. В новом клипе она появилась в образе музы. "В этом видео на самом деле три героя – она, он и лес", – подчеркнула певица в Instagram.
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