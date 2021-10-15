Тина Кароль после ухода с шоу "Голос країни" и "Танцев со звездами" рассказала, планирует ли участвовать в других проектах

"В каких проектах после "Голоса країни" ты планируешь участвовать?" – поинтересовались поклонники.

"Не планирую участвовать", – коротко ответила артистка.

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Контекст:

В апреле 2021 года, после завершения 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1", Тина Кароль заявила, что покидает проект – она была тренером в этом шоу в течение восьми сезонов – с 2013 года.

Осенью стало известно, что певица также не будет вести шоу "Танцы со звездами" на этом канале. 3 сентября продюсер шоу Владимир Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

В октябре новая ведущая проекта Иванна Онуфрийчук рассказала, что получила приглашение от Завадюка заменить Тину Кароль, так как певица, по его словам, захотела покинуть проект.