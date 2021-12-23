Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой

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Рианна: Shine bright like a diamond
Рианна: Shine bright like a diamond
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны 22 декабря опубликовали фото, на котором она запечатлена в голубом нижнем белье.

Певица позировала, оттянув рукой резинку трусов.

"Shine bright like a diamond", – сопроводили пост фразой из песни Рианны Diamonds.

"Это должна быть сладкая киска, детка", – прокомментировал подписчик djsaint6.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, белье, трусы
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