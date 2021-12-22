Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
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"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь

Седокова: Не молчи
Седокова: Не молчи
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 22 декабря в Instagram опубликовала фото в белом корсете, подчеркивающем оголенную грудь.

Певица продемонстрировала бюст крупным планом.

В посте она заявила, что всегда была молчуном – ей неудобно было сказать, если что-то не нравилось.

"Итак, пример. Я хочу измениться, я давно готова, выросла из своих штанишек которые сшила пять лет назад. Хочу изменить свой визуал в Instagram, хочу изменить бренд. Но не решаюсь. И это не совсем про охваты. Типа ой-ой-ой, чего же вы не лайкайете. Это про поддержку. И я сознательно готова терять эти лайки, но пройти этап трансформации", – написала она.

Седокова отметила, что так и делала втихаря. Она добавила, что на самом деле необходимо говорить о том, что не нравится.

"Не нравится, как парень ведет себя – скажи. Не нравится, как к тебе относится мама – скажи. Не нравится, что подруга тебя использует – скажи. Не молчи", – призвала она.

"Красивая мамасита", – прокомментировал подписчик jjtorresgarcia.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица, фото, грудь, бюст, корсет
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