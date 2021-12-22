"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь

Певица продемонстрировала бюст крупным планом.

В посте она заявила, что всегда была молчуном – ей неудобно было сказать, если что-то не нравилось.

"Итак, пример. Я хочу измениться, я давно готова, выросла из своих штанишек которые сшила пять лет назад. Хочу изменить свой визуал в Instagram, хочу изменить бренд. Но не решаюсь. И это не совсем про охваты. Типа ой-ой-ой, чего же вы не лайкайете. Это про поддержку. И я сознательно готова терять эти лайки, но пройти этап трансформации", – написала она.

Седокова отметила, что так и делала втихаря. Она добавила, что на самом деле необходимо говорить о том, что не нравится.

"Не нравится, как парень ведет себя – скажи. Не нравится, как к тебе относится мама – скажи. Не нравится, что подруга тебя использует – скажи. Не молчи", – призвала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Красивая мамасита", – прокомментировал подписчик jjtorresgarcia.