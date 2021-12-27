"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне

"Сегодня я впервые зашла в бассейн! В нашем отеле есть горячие бассейны, в которых целый день кто-то плещется. Вот и мы сегодня при +20 отогревались в горячей воде", – рассказала она.

Чехова позировала в черном раздельном купальнике, расставив ноги. Она выбрала модель с декольтированным бюстгальтером, обнажающим грудь.

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"Красотулька. Женщина-наслаждение. Женщина-муза", – прокомментировала подписчица irinohkina.