Блогер Саша Бо показала, как занимается сексом в позе наездницы. Горячее видео

Блогер показала, как занимается сексом с мужчиной. В ролике не видно его лица. Пустовит расположена на любовнике сверху. Он руками берет ее за волосы.

Возможность комментировать видео она отключила.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2011 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

22 декабря блогер показала своего нового возлюбленного.