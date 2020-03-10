Блогер прошел через имитацию родов

Американский блогер на себе решился ощутить боль, через которую проходят женщины при родах, и не смог выдержать даже минуту.

Блогер о родах: Никогда! Никогда! Это самая мучительная боль! Фото: loganpaul / Instagram

24-летний американский блогер и боксер Логан Пол записал видео, в котором испытал на себе боль схваток при родах. Ролик он разместил на своем Youtube-канале.

Ролик он приурочил к Международному женскому дню 8 Марта.

Пол испытал специальное устройство, позволяющее будущим отцам понять, через что пройдут их партнерши во время родов. С помощью подключенных к груди и низу живота электродов обеспечиваются болевые ощущения, как при схватках.

"Никогда! Никогда! Это самая мучительная боль!" – закричал Пол, не выдержав и минуты испытания.

ВИДЕО

Видео: Logan Paul / YouTube

На канал Логана Пола в YouTube подписаны 20,7 млн человек. Ролик, в котором он показал эксперимент с устройством, имитирующим родовую деятельность, посмотрели 3,8 млн человек.