Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
Новости

"Как экстравагантно!" Мейхер в перьях и шелке показала фигуру со всех сторон

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Мейхер продемонстрировала платье в качестве модели
Мейхер продемонстрировала платье в качестве модели
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 27 декабря на Instagram-странице своего именного бренда одежды обнародовала снимки, для которых позировала в длинном шелковом платье с боа из страусиных перьев.

В описании снимков указано, что платье из шелка, а перья натуральные.

Мейхер снялась в разных позах, демонстрируя фигуру со всех сторон.

"Как экстравагантно! Цвет, текстура струящегося шелка... А перья и туфельки – бесподобны под этот образ", – прокомментировала подписчица lana_shabbyartist.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица
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