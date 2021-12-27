"Как экстравагантно!" Мейхер в перьях и шелке показала фигуру со всех сторон

В описании снимков указано, что платье из шелка, а перья натуральные.

Мейхер снялась в разных позах, демонстрируя фигуру со всех сторон.

"Как экстравагантно! Цвет, текстура струящегося шелка... А перья и туфельки – бесподобны под этот образ", – прокомментировала подписчица lana_shabbyartist.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.