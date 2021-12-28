"Снегурочка", "Шикарная женщина". Ани Лорак вышла на сцену без бюстгальтера

Певица вышла на сцену в платье из прозрачной ткани с огромным разрезом и глубоким декольте. Певица не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировал оголенную грудь. Она исполнила песню "Наполовину", за которую получила "Золотой граммофон".

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"Снегурочка", – прокомментировал подписчик zakharchuk7614.

"Шикарная женщина", – написала kolos_kat.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Церемония вручения премии "Золотой граммофон" в 2021 году прошла 10 декабря в Кремлевском дворце в Москве.