"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

Саливанчук засветила грудь без бюстгальтера в выкате рубашки, завязанной на узел, а также показала голую ногу в высоком разрезе юбки.

"Важно полностью отдавать себя текущему моменту и не ждать, пока наступит следующий. Как? Несколько раз в день остановитесь, глубоко вдохните и скажите себе, что все отлично. В тот момент, когда вы готовите ужин или покупаете продукты в магазине, или едете на работу, – остановитесь, и в том самом мгновении, в котором вы есть, напомните своему сознанию, что вот прямо сейчас у меня все хорошо", – написала она.

Саливанчук добавила, что время для счастья – сейчас, место для счастья – здесь.

"Просто остановитесь, перестаньте искать. Все, что вы искали, находится перед вами, стоит только протянуть руки и взять то, что предназначалось для вас с самого рождения", – отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Выше ляжку можешь показать?" – спросил подписчик dmytriukovmaksym.

"Секси", – написала sashatkachenko682.