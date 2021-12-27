"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

Саливанчук засветила грудь без бюстгальтера в выкате рубашки, завязанной на узел, а также показала голую ногу в высоком разрезе юбки.
"Важно полностью отдавать себя текущему моменту и не ждать, пока наступит следующий. Как? Несколько раз в день остановитесь, глубоко вдохните и скажите себе, что все отлично. В тот момент, когда вы готовите ужин или покупаете продукты в магазине, или едете на работу, – остановитесь, и в том самом мгновении, в котором вы есть, напомните своему сознанию, что вот прямо сейчас у меня все хорошо", – написала она.
Саливанчук добавила, что время для счастья – сейчас, место для счастья – здесь.
"Просто остановитесь, перестаньте искать. Все, что вы искали, находится перед вами, стоит только протянуть руки и взять то, что предназначалось для вас с самого рождения", – отметила актриса.
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"Выше ляжку можешь показать?" – спросил подписчик dmytriukovmaksym.
"Секси", – написала sashatkachenko682.
Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.