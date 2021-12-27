"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес

Волочкова: Хорошего вам всем начала предновогодней недели! Фото: volochkova_art / Instagram

"Хорошего вам всем начала предновогодней недели!" – написала она.

Волочкова позировала, стоя боком к камере и скрестив руки на груди, перед собой она держит белый жакет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Красотка наша, а где лифчик?" – спросил подписчик staskarpov566.