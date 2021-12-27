"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера

Телеведущая выбрала модель платья с глубоким декольте и вырезом под грудью. Она не стала надевать бюстгальтер.
"Это пост для новогодних желаний! Все, что вы здесь напишете, обязательно сбудется в следующем году – вот вспомните мои слова, проверите! Ибо что делать, чтобы желания исполнились? Правильно, верить! Говорить с собой, с Богом, со Вселенной! Ну, или... или написать свои мечты здесь – под постом. Если слишком сокровенны – просто ставьте в комментариях сердечко, елку и что душа пожелает! А может, кто-то исполнит желание кого-то из комментаторов?! Можно и так! Давайте вместе творить чудеса!" – предложила она.
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"Грациозная", – прокомментировала подписчица annita__1515.
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная", – написала marina_voloshun.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".