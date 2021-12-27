"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера

Телеведущая выбрала модель платья с глубоким декольте и вырезом под грудью. Она не стала надевать бюстгальтер.

"Это пост для новогодних желаний! Все, что вы здесь напишете, обязательно сбудется в следующем году – вот вспомните мои слова, проверите! Ибо что делать, чтобы желания исполнились? Правильно, верить! Говорить с собой, с Богом, со Вселенной! Ну, или... или написать свои мечты здесь – под постом. Если слишком сокровенны – просто ставьте в комментариях сердечко, елку и что душа пожелает! А может, кто-то исполнит желание кого-то из комментаторов?! Можно и так! Давайте вместе творить чудеса!" – предложила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Грациозная", – прокомментировала подписчица annita__1515.

"Я от вас балдею, какая вы прекрасная", – написала marina_voloshun.