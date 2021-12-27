"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису

Цискаридзе: Пусть музыка звучит всегда! А если останавливается, то только из-за любви! Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

Цискаридзе вместе с 28-летней российской актрисой Аглаей Шиловской исполнил песню "Остановите музыку!" 1976 года Давида Тухманова. На первом фото в подборке Цискаридзе страстно целует Шиловскую в губы.

"Начинается последняя неделя 2021 года, все замерли в предвкушении чудес и праздника… Осталось совсем чуть-чуть!" – написал он.

Цискаридзе рассказал, что песню "Отановите музыку!" исполняли вокалист ВИА "Апрель" Валерий Павлов, эстонский певец Тынис Мяги, ВИА "Веселые ребята", "Красные маки", "Поющие сердца".

"Пусть музыка звучит всегда! А если останавливается, то только из-за любви!" – заявил артист балета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте!" – отреагировала подписчица jela777.