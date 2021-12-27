"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису

Цискаридзе вместе с 28-летней российской актрисой Аглаей Шиловской исполнил песню "Остановите музыку!" 1976 года Давида Тухманова. На первом фото в подборке Цискаридзе страстно целует Шиловскую в губы.
"Начинается последняя неделя 2021 года, все замерли в предвкушении чудес и праздника… Осталось совсем чуть-чуть!" – написал он.
Цискаридзе рассказал, что песню "Отановите музыку!" исполняли вокалист ВИА "Апрель" Валерий Павлов, эстонский певец Тынис Мяги, ВИА "Веселые ребята", "Красные маки", "Поющие сердца".
"Пусть музыка звучит всегда! А если останавливается, то только из-за любви!" – заявил артист балета.
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"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте!" – отреагировала подписчица jela777.
Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет, а в 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года артист возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го был избран ее ректором.