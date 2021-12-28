"Сисястые тети", "Кошечки". Семенович и Бьянка засветили свои груди в общем ролике

Семенович в образе Снегурочки, а Бьянка – Деда Мороза – исполнили песню "Мандарины – "Оливье". Певицы засветили грудь в откровенных декольте.

"После прослушивания песни волна позитива и удачи влетит в вашу жизнь. Всем чудесного настроения", – написала Семенович.

"Кошечки", – прокомментировала подписчица kundaliniyoga_in_my_life.

"Сисястые тети", – написал valeriy_vladimirovich2195.

Контекст:

Семенович с трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. В ее дискографии один сольный альбом. Семенович снялась в сериалах "Краткий курс счастливой жизни", "Кухня", "Неформат".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Бьянка (Татьяна Липницкая) поет песни в жанре, который называет "русский народный R’n’B". В ее дискографии десять студийных альбомов.