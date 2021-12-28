Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок

Актриса ответила, в чем секрет ее стройной фигуры.

"Как всегда, веганство и йога", – написала она.

Также Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок.

Актриса, отвечая на еще один вопрос подписчиков, призналась, что ее любимое время года – лето.

"Солнце, теплые ночи, загар, минимум одежды, прогулки и свобода", – написала она.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын.