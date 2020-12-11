"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"

Украинская актриса Дарья Трегубова, которая снялась в клипе российской группы "Ленинград", разместила в сети откровенное видео.

Украинская актриса и ведущая Дарья Трегубова 10 декабря в Instagram обнародовала ролик, на котором вместе с коллегой Тарасом Цимбалюком запечатлена во время съемок эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград".

"Как снимали эротические фантазии: спойлер – весело, в белье, на виду у всей команды и под чутким руководством режиссера", – подписала она ролик.

Актеры позируют в кадре полуобнаженными в постели, выполняя указания режиссера.

"Включились, без смехуечков. Опусти ногу – будешь поднимать. Вот, да, так красиво – живот, ребра, сжимай ее, сжимай", – слышится за кадром мужской голос.

В комментариях к видео актриса отметила, что во время съемки откровенной сцены им с Цимбалюком сложнее всего было не рассмеяться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Трегубова (@dasha.tregubova)

Группа "Ленинград" презентовала клип с участием Трегубовой и Цимбалюка 7 декабря. В интервью "Обозревателю" Цимбалюк, заявил, что у него не было сомнений в том, стоит ли соглашаться на съемки в клипе российской группы. Трегубова на своей странице в Instagram, анонсируя ролик, назвала его офигенным.