"Вот это ласты", "Ф-у-у", "Мужик в колготках?" Волочкова показала голые ноги с верхнего ракурса

"Едут ножки мои в комфорте на съемку. А вокруг грязь и пробки", – написала она.

На фото запечатлены голые ноги Волочковой, снятые от бедер с верхнего ракурса. Позируя для фото, она вытянула носки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Вот это ласты", – прокомментировала подписчица rimmamir12gmail.com_.

"Ф-у-у", – отреагировала elen.aignatova.

"Мужик в колготках?" – спросил kosteniuk1584.