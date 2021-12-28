Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"Вот это ласты", "Ф-у-у", "Мужик в колготках?" Волочкова показала голые ноги с верхнего ракурса

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Волочкова выставила на обозрение ноги
Волочкова выставила на обозрение ноги
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 28 декабря обнародовала в Instagram фото, сделанное в салоне автомобиля.

"Едут ножки мои в комфорте на съемку. А вокруг грязь и пробки", – написала она.

На фото запечатлены голые ноги Волочковой, снятые от бедер с верхнего ракурса. Позируя для фото, она вытянула носки.

"Вот это ласты", – прокомментировала подписчица rimmamir12gmail.com_.

"Ф-у-у", – отреагировала elen.aignatova.

"Мужик в колготках?" – спросил kosteniuk1584.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, автомобиль, фото, шпагат, ноги
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