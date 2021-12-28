"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой

Телеведущая дополнила образ красными босоножками на каблуках и бежевым кардиганом. Позируя, она наклонилась вперед, засветив грудь.
"Я – счастливая. С сегодняшнего дня у меня официально начались новогодние мини-каникулы", – сообщила Бадоева.
Она отметила, что, где бы человек ни жил, каким достатком ни обладал бы, он все равно будет разделять те же радости, преодолевать те же трудности, что и любой другой человек на земле.
"Поэтому не стоит думать, что хорошо там, где нас нет. И пора признать – одинаково бьет ключом как жизнь других, так и наша с вами", – написала телеведущая.
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"Фото просто запредельное. Класс. Супер. Да, согласна. Счастье внутри нас. Везде можно быть счастливой. Главное – позитивный настрой", – прокомментировала подписчица ellenstail.
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".