"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой

Телеведущая дополнила образ красными босоножками на каблуках и бежевым кардиганом. Позируя, она наклонилась вперед, засветив грудь.

"Я – счастливая. С сегодняшнего дня у меня официально начались новогодние мини-каникулы", – сообщила Бадоева.

Она отметила, что, где бы человек ни жил, каким достатком ни обладал бы, он все равно будет разделять те же радости, преодолевать те же трудности, что и любой другой человек на земле.

"Поэтому не стоит думать, что хорошо там, где нас нет. И пора признать – одинаково бьет ключом как жизнь других, так и наша с вами", – написала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Фото просто запредельное. Класс. Супер. Да, согласна. Счастье внутри нас. Везде можно быть счастливой. Главное – позитивный настрой", – прокомментировала подписчица ellenstail.