"Некрасивое платье. Нелепая форма". 50-летняя Орбакайте снялась без бюстгальтера и с оголенным торсом

Певица не стала надевать под платье бюстгальтер – она продемонстрировала голую спину. Также в ролике видна полоска голого торса между лифом и юбкой платья.
"И никем не замечена, петь иду каждый вечер вам я в платье белом…" – написала она фразу из своей песни "Где я пела" из альбома "Ты".
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"Некрасиво, полнит... Плохо", – заявила подписчица liudmila4575.
"Кристину ничего не полнит, она слишком худая. Просто бесформенное платье или форма его нелепая", – отметила utesheva_e.
"Какое некрасивое платье", – прокомментировала sagitovadania1.
"Лебедушка!" – отреагировала natasiewer.
"Это, скорее всего, курица-бройлер", – ответила ей elena_diadema.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".