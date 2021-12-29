"Некрасивое платье. Нелепая форма". 50-летняя Орбакайте снялась без бюстгальтера и с оголенным торсом

Орбакайте: И, никем не замечена, петь иду каждый вечер вам я в платье белом… Фото: orbakaite_k / Instagram

Певица не стала надевать под платье бюстгальтер – она продемонстрировала голую спину. Также в ролике видна полоска голого торса между лифом и юбкой платья.

"И никем не замечена, петь иду каждый вечер вам я в платье белом…" – написала она фразу из своей песни "Где я пела" из альбома "Ты".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Некрасиво, полнит... Плохо", – заявила подписчица liudmila4575.

"Кристину ничего не полнит, она слишком худая. Просто бесформенное платье или форма его нелепая", – отметила utesheva_e.

"Какое некрасивое платье", – прокомментировала sagitovadania1.

"Лебедушка!" – отреагировала natasiewer.

"Это, скорее всего, курица-бройлер", – ответила ей elena_diadema.