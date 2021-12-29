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29 декабря, 2021
 
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"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность

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Michelle Andrade засветила фигуру в разных купальниках
Michelle Andrade засветила фигуру в разных купальниках
Фото: mishvirmish / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 28 декабря опубликовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена со своей подругой, дизайнером Татьяной Могилой.

Они примерили разные модели белых купальников, которые выпустили вместе под брендом Nebesi. Две модели цельные и одна – раздельная.

Некоторые снимки получились особо горячими.  На четвертом фото Andrade предстала с разведенными ногами и засветила промежность. Для шестого фото она позировала лежа, выставив на обозрение оголенную грудь и верхнюю часть лобка, которую видно над низкой линией плавок.

"Если лето было очень ярким и разноцветным, то зимой мы с Татьяной Могилой решили вернуться к классике и создали купальники белого цвета", – написала она.

Певица отметила, что три разные модели купальников подойдут тем, кто любит асимметричные линии, открытые плечи и спину, микс классики и дерзости, а также смелым спортивным девушкам.

"Сиськи шикарные. Жопу могла бы тоже заснять", – прокомментировал подписчик podbor_not_noty_na_zakaz.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Теги: купальник, певица, Michelle Andrade, грудь, бюстгальтер, трусы
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