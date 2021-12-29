"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность

Они примерили разные модели белых купальников, которые выпустили вместе под брендом Nebesi. Две модели цельные и одна – раздельная.

Некоторые снимки получились особо горячими. На четвертом фото Andrade предстала с разведенными ногами и засветила промежность. Для шестого фото она позировала лежа, выставив на обозрение оголенную грудь и верхнюю часть лобка, которую видно над низкой линией плавок.

"Если лето было очень ярким и разноцветным, то зимой мы с Татьяной Могилой решили вернуться к классике и создали купальники белого цвета", – написала она.

Певица отметила, что три разные модели купальников подойдут тем, кто любит асимметричные линии, открытые плечи и спину, микс классики и дерзости, а также смелым спортивным девушкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

"Сиськи шикарные. Жопу могла бы тоже заснять", – прокомментировал подписчик podbor_not_noty_na_zakaz.