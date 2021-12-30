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30 декабря, 2021
 
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"Без обнаженного тела уже никак?", "Фигурка – огонь". Блогер Саша Бо снялась топлес

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Саша Бо показала "джинсы Снегурочки"
Саша Бо показала "джинсы Снегурочки"
Фото: sashaabo / Instagram

Украинская инстаблогер Саша Бо (Александра Пустовит) 28 декабря на своей странице в Instagram опубликовала фото в голубых джинсах с широкими штанинами и разрезами на них.

"Джинсы Снегурочки", – написала блогер.

Она позировала топлес, повернувшись спиной к объективу и держа руки на груди.

"Без обнаженного тела уже никак нельзя джинсы разрекламировать?" – спросила подписчица galina.fen.

"Фигурка – огонь!" – отметила veta___yakovleva.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. А в декабре 2021-го обнародовала постельный ролик с новым мужчиной.

Теги: фигура, блогеры, фото, топлес, грудь, блогер, Александра Пустовит, Саша Бо
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