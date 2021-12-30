"Без обнаженного тела уже никак?", "Фигурка – огонь". Блогер Саша Бо снялась топлес

"Джинсы Снегурочки", – написала блогер.

Она позировала топлес, повернувшись спиной к объективу и держа руки на груди.

"Без обнаженного тела уже никак нельзя джинсы разрекламировать?" – спросила подписчица galina.fen.

"Фигурка – огонь!" – отметила veta___yakovleva.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. А в декабре 2021-го обнародовала постельный ролик с новым мужчиной.