"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского

Квиткова: У меня была ямка на носике Фото: kvittkova / Instagram

"У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в косметологической клинике. (...) Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было. И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой", – призналась она.

Квиткова уточнила, что ей нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же.

"Соединили хрящи – и вуаля. Уснула и проснулась с обновленным носиком", – отметила блогер.

Она призналась, что ее оперировал Эдгар Каминский, бывший муж экс-солистки "НеАнгелов" Славы Каминской.

"Если хочется чего-то – делайте! Делайте и не стесняйтесь! Главное, чтобы вам было хорошо и круто. Никогда не думайте о том, что же скажут окружающие. Вам жить с собой и с внутренним комфортом, а он куда важнее", – завершила она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

"Даша-конспиратор. Пусть заживает скорее", – написала фолловер mrsbatova