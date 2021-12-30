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30 декабря, 2021
 
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"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского

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Квиткова: У меня была ямка на носике
Квиткова: У меня была ямка на носике
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова 30 декабря в Instagram показала лицо с пластырями на носу и призналась, что перенесла ринопластику.

"У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в косметологической клинике. (...) Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было. И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой", – призналась она.

Квиткова уточнила, что ей нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же.

"Соединили хрящи – и вуаля. Уснула и проснулась с обновленным носиком", – отметила блогер.

Она призналась, что ее оперировал Эдгар Каминский, бывший муж экс-солистки "НеАнгелов" Славы Каминской.

"Если хочется чего-то – делайте! Делайте и не стесняйтесь! Главное, чтобы вам было хорошо и круто. Никогда не думайте о том, что же скажут окружающие. Вам жить с собой и с внутренним комфортом, а он куда важнее", – завершила она пост.

"Даша-конспиратор. Пусть заживает скорее", – написала фолловер mrsbatova

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Теги: НеАнгелы, Холостяк, Эдгар Каминский, Слава Каминская, блогеры, Дарья Квиткова, блогер, операция, косметология
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