"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления

Образ MamaRika дополнила расстегнутыми джинсами.

Певица отметила, что до и после родов носила бандажи, а сейчас продолжает носить бюстгальтеры для кормления и топы для занятия спортом от немецкого бренда Anita. По словам MamaRika, они "не травмируют и круто держат сисяо".

"Ух, какая милфа", – прокомментировал подписчик woodbell_s.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.