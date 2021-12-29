  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой

Паперная: В Новый год – в новом образе Фото: tony__pepper / Instagram

"В Новый год – в новом образе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

"Годы себе добавила короткой стрижкой, с длинными лучше", – заявила подписчица kolodiilarisa.

"25 раз пересмотрела, не верю глазам! Ты крутая", – отметила jannakalinovskaya.

"По ходу, мама еще не видела", – написала nechai5144.

На своем канале в YouTube Паперная показала, как ее стригли.

ВИДЕО

Видео: Tony Pepper / YouTube