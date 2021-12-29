  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой

"В Новый год – в новом образе", – написала она.
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"Годы себе добавила короткой стрижкой, с длинными лучше", – заявила подписчица kolodiilarisa.
"25 раз пересмотрела, не верю глазам! Ты крутая", – отметила jannakalinovskaya.
"По ходу, мама еще не видела", – написала nechai5144.
На своем канале в YouTube Паперная показала, как ее стригли.
Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.