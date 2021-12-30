"Какая естественная красивая женщина". 55-летняя Сумская показала лицо без макияжа

Актриса появилась с собранными волосами и в красной куртке-косухе, без видимого макияжа на лице. Она станцевала перед елкой, а также показала танцующих мужа и коллегу, 58-летнего Виталия Борисюка, и их 19-летнюю дочь Анну.

"Готовимся к Новому году! Наряжали с Аннушкой сами… А у вас как? Всем праздничного настроения, друзья!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

"Какая естественная красивая женщина", – прокомментировала подписчица mari_amelnyk.