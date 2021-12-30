"Какая естественная красивая женщина". 55-летняя Сумская показала лицо без макияжа

Актриса появилась с собранными волосами и в красной куртке-косухе, без видимого макияжа на лице. Она станцевала перед елкой, а также показала танцующих мужа и коллегу, 58-летнего Виталия Борисюка, и их 19-летнюю дочь Анну.
"Готовимся к Новому году! Наряжали с Аннушкой сами… А у вас как? Всем праздничного настроения, друзья!" – написала она.
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"Какая естественная красивая женщина", – прокомментировала подписчица mari_amelnyk.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Актриса – мать двух дочерей. Отцом старшей дочери, проживающей в РФ актрисы Антоны Паперной (1990), является первый муж Сумской, актер Евгений Паперный.
Отец дочери Сумской, Анны (2002) – второй муж актрисы, актер Виталий Борисюк. Анна является студенткой второго курса Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.