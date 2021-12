Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать

"Хлеб с маслом и икрой – это ок, конечно, но давайте проведем маленький эксперимент. Вам должно понравиться. Я не предлагаю так поступать со всей банкой икры, потому что понимаю специфику. Но просто попробуйте. Когда вы эту икру откроете, возьмите и положите совсем немного на кусок хурмы", – предложил он.

Клопотенко подчеркнул, что это интересное сочетание структур: икра хрустит, лопается и сочетается с мягкостью хурмы.

"Получается прекрасный контраст сладкого и соленого", – объяснил он.

Эксперт предложил еще один вариант: смешать икру с соевым соусом и соком тертого имбиря.

"Ценный вкус не убьется, не переживайте. Вот представьте, как вы едите суши с красной рыбой, соевым соусом и имбирем – вкусовая логика где-то такая же. Затем вы эту прокачанную икру также выкладываете на хурму и сверху – лист базилика. Новые ощущения созданы", – заверил он.

Клопотенко отметил, что при выборе икры стоит учитывать, что основной импортер этого продукта в Украину – США, и если указан российский производитель, то это контрабанда.

"На этикетке в составе обязательно должен быть прописан вид икры (икра кеты, икра горбуши, икра кижуча).

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.