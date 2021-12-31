"Чересчур горячо", "Она стала такой толстой?" Рианна показала пышную грудь, бедра и живот

"Как прошел ваш день?" – такой подписью сопроводили пост.

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"Красивое тело", – написал amirreza_hatami_sadr.

"Она стала такой толстой?" – спросил itsmesandroo.

"Хорошие сиси", – отметил m_ronaldo1234.

"Просто чересчур горячо", – заявил drdnguyen.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.